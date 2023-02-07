Бочкарев оценил готовность проходки тоннелей между станциями «ЗИЛ» и «Крымская»

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Строительная готовность проходки тоннелей между строящимися станциями «ЗИЛ» и «Крымская» будущей Троицкой линии метро превышает 30 процентов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Соединяющие тоннелями будущие станции «ЗИЛ» и «Крымская» тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Александра» и «София» прошли порядка 600 метров запланированного пути каждый, — рассказал он.

По словам заммэра, данное расстояние составляет более 30 процентов от всей длины подземной проходки.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на соседней станции «Крымская» на данный момент идет планировка территории строительной площадки и установка буросекущих свай. Ограждающие конструкции котлована станционного комплекса «Крымской» выполнены почти на четверть, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце января на станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Пол платформы уложат сибирским гранитом, а стены будут облицованы саянским мрамором.