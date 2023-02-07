Президент Эстонии отозвал с должности посла республики в России

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Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла балтийской республики в России Маргуса Лайдре. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Уточняется, что эстонский лидер уже подписал соответствующее постановление. Назначать и отзывать послов республики может только он, передает портал.

Российское руководство приняло решение понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией.

Одним из последних шагов в данном направлении, как считают в ведомстве, стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине. Как утверждали в МИД Эстонии, целью подобного решения являлось достижение паритета в количестве должностей в посольстве.

23 января МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом эстонского посла Маргуса Лайдре из Москвы. Такое решение, как подчеркивается, было принято из-за действий российской стороны.