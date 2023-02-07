В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Камчатские геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в районе Курильских островов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов в 9:45 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 189 километрах от Северо-Курильска.

— Глубина 42 километра, магнитуда 5,8, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 3381 человека, 20 436 получили ранения. Кроме того, в общей сложности обрушились 5575 зданий.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».