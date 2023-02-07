СМИ узнали о планах США развернуть из Японии второй «украинский сценарий»

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Североатлантический альянс разрабатывает план, чтобы спровоцировать еще один кризис по типу украинского в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет издание Global Times.

— Япония считает себя западной страной и имеет исторический конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и Япония станет «азиатской Украиной», — отметили в издании.

По словам обозревателя Сун Чжунлина, блок хочет использовать ситуацию на Украине, чтобы выставить Россию и Китай агрессорами и привлечь как можно больше стран Индо-Тихоокеанского региона в НАТО.

Китайские эксперты отмечают, что такой подход позволит Североатлантическому альянсу полноправно вмешиваться в конфликты и споры в Азии, изображая «справедливую международную организацию».

До этого в Белом доме заявили, что США не намерены закрывать каналы связи с КНР. В диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы глава Госдепартамента Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.