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Приметы и советы

В СПЧ призвали запретить россиянам заводить бойцовских собак без разрешения

Евгений Белоусов
Общество
В СПЧ призвали запретить россиянам заводить бойцовских собак без разрешения
Фото: shutterstock

Россиянам следует запретить заводить опасных бойцовских собак без специального разрешения. Такое мнение высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

— Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить, — заявил он.

По словам Фадеева, инициатива появилась после недавнего нападения собаки на детей в подмосковном Пушкино. СПЧ провел опрос на эту тему. Результаты показали, что 82 процента респондентов эту инициативу поддерживают.

Скоро СПЧ проведет обсуждение данного вопроса с экспертами для выработки конкретных предложений, говорится в Telegram-канале Совета.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 3 февраля. Животное вырвалось из рук хозяйки и напало на двоих малолетних детей. Одна из пострадавших получила рану лица, ей потребовалась медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

До этого стало известно, что собака напала на детей, а хозяин животного не смог этому помешать. За пострадавших вступился случайный прохожий.

Совет по правам человека (СПЧ) Собаки Запреты
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