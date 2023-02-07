Водителя-лихача задержали после публикации видео в интернете

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подмосковные полицейские задержали водителя-лихача, трюки которого записали на видео и выложили в Сеть. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 7 февраля.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов увидели скандальную видеозапись, опубликованную в одном из Telegram-каналов подмосковного города Мытищи. В результате проверки было установлено, что водитель иномарки нарушал правила дорожного движения и выполнял опасные маневры.

Вскоре сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 23-летний москвич, которого уже 92 раза привлекали за нарушение ПДД только с начала 2022 года. В его отношении составлены два административных протокола по статьям «Нарушение правил маневрирования» и «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» КоАП РФ.

Другое преступление сотрудники Госавтоинспекции пресекли на улицах Москвы. Полицейские задержали водителя, который перевозил оружие и боеприпасы.