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WP: Многие республиканцы выступили за передачу части Украины России

Никита Худяков
В мире
WP: Многие республиканцы выступили за передачу части Украины России
Фото: Unsplash

Многие представители Республиканской партии в Конгрессе США выступили за отказ Украины от части ее территорий в пользу России. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет издание Washington Post.

— Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение, — сообщает издание.

По словам автора статьи Аарона Блейка, большая часть партии также считает, что Вашингтон делает «слишком много» для Украины. Издание отмечает, что конгрессмены требуют прекратить финансирование украинской армии.

Недавно СМИ узнали о планах США развернуть из Японии второй «украинский сценарий». По словам обозревателей, блок хочет использовать ситуацию на Украине, чтобы выставить Россию и Китай агрессорами и привлечь как можно больше стран Индо-Тихоокеанского региона в НАТО. Китайские эксперты отмечают, что такой подход позволит Североатлантическому альянсу полноправно вмешиваться в конфликты и споры в Азии, изображая «справедливую международную организацию».

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