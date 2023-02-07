Андрея Хазина назначили ректором РГСУ

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Бывшего члена Совета Федерации Андрея Хазина назначили на должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

— Андрей Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009 году ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук, — говорится в сообщении.

Ранее Хазин занимал руководящие должности в финансовых организациях и представлял Костромскую и Кировскую области в Совете Федерации, говорится в Telegram-канале «Минобрнауки России».

23 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Помимо должности проректора, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В конце декабря президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.