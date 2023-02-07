Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрея Хазина назначили ректором РГСУ

Лейла Алиева
Общество
Андрея Хазина назначили ректором РГСУ
Фото: YouTube / Муzей Победы

Бывшего члена Совета Федерации Андрея Хазина назначили на должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

— Андрей Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009 году ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук, — говорится в сообщении.

Ранее Хазин занимал руководящие должности в финансовых организациях и представлял Костромскую и Кировскую области в Совете Федерации, говорится в Telegram-канале «Минобрнауки России».

23 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Помимо должности проректора, он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В конце декабря президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.

ректор Россия Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте