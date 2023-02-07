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Музыканты из Испании могут приехать на «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в ГМИИ имени Пушкина

Лейла Алиева
Город
Музыканты из Испании могут приехать на «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в ГМИИ имени Пушкина
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Испанские музыканты могут приехать на «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», которые пройдут в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила заведующая отделом музыкальной культуры музея Юлия Де-Клерк.

— Конечно, мы уже готовим «Декабрьские вечера». Это будет испанская тема, и пока рано рассказывать подробности, но, я надеюсь, что мы сделаем очень интересные программы. И, поскольку посол Испании тоже очень загорелся, может быть, нам удастся привезти музыкантов из Испании. По крайней мере, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы вас порадовать, — рассказала она.

По словам директора музея Марины Лошак, в конце года в главном здании учреждения заработает большой выставочный проект в честь испанской живописи. В экспозиции планируется совместить коллекции ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажа, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в феврале в киноклубе Музея Победы пройдут четыре бесплатных показа. Зрители увидят фильмы «Треугольник печали», «Совьетичи», триллер «Заговор в Каире» и картину «Нитрам».

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