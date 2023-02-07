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«Запад встанет на колени»: Кадыров назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Запад встанет на колени»: Кадыров назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Фото: vk/ramzan

Военная спецоперация на территории Украины завершится до конца года. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

— До конца года спецоперация закончится... Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией, — сказал он.

Чеченский лидер убежден, что европейские государства и страны западного мира признают неправильными свои действия в отношении России. Кадыров считает, что другого исхода в этой ситуации ожидать не стоит, сообщает Telegram-канал Ахмеда Дудаева.

Накануне Кадыров заявил, что по окончании специальной военной операции на Украине стоит провести «денацификацию и демилитаризацию» Польши, так как «борьба с сатанизмом должна продолжаться». Из-за поддержки Украины, пояснил он, Польша полностью истощила свои военные ресурсы.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что после окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов: раздел территории, решение конфликта по «корейскому сценарию» и смена киевского режима.

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