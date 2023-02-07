Эксперт пояснил, как отразится введение эмбарго на российские нефтепродукты на стоимости бензина

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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил, что веденное эмбарго на российские нефетпродукты не окажет на внутренний рынок нефтепродуктов России стрессового воздействия.

По его мнению, на ценах на бензин, дизель и прочие топливные продукты на внутреннем рынке это не скажется.

— Я не думаю, что цены на бензин будут существенным образом меняться. Потому что это такая своеобразная компенсация выпадающих экспортных прибылей крупнейшим игрокам за счет внутреннего рынка, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт уточнил, что ля повышения цен не экономических предпосылок, так как есть конкуренция между независимыми компаниями. Снижения тоже ждать не стоит, так как цена на бензин при хорошей конъюнктуре стоит на месте.

Ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов сообщил, что Россия успела подготовить свою экономику к западным нефтяным запретам. Существуют новые рынки сбыта, куда РФ поставляет свое сырье после начала действия санкций и эмбарго, передает ФАН.

Евросоюз вместе со странами G7 ввел эмбарго на российские нефтепродукты и обозначил потолок цен на них. Эти меры приведут к росту цен на все нефтепродукты на мировом рынке, а также к некоторым негативным последствиям внутри России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.