Временный маршрут п115 перестанет работать с 11 февраля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Автобусы маршрута п115 перестанут ходить с 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это связано с завершением ремонта поликлиники. В районе Щукино пользуйтесь маршрутами 253 и 800, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, с 28 января автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Благодаря этому поездки пассажиров запада и юго-запада столицы будут удобнее.

21 января маршруты автобусов № 577 и 879 были продлены до остановки «Бархатная роща». Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенского удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан».

Также стало известно о появлении десяти новых автобусных маршрутов в столице. Больше всего новых маршрутов появилось в Новой Москве и на юго-востоке города — по три в обоих округах. Новыми путями пользуются свыше 22 тысяч горожан ежедневно.