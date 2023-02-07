СМИ: Россия потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела

Фото: Администрация президента РФ

Посольству США в Москве была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 7 февраля.

Американское посольство, как уточняется, позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяет фейки о российской армии. Дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу.

Близкий к МИД источник подчеркнул, что причастных к подобному будут высылать из страны, невзирая на занимаемые ими должности, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что бывший посол США Майкл Макфол предложил план, с помощью которого можно «быстро разгромить Россию». Он назвал его «теорией большого взрыва». План подразумевает антироссийские санкции и поставки вооружения Киеву.

В конце января новый посол США в России Линн Трейси посетила здание МИД РФ для встречи с заместителем главы министерства Сергеем Рябковым. Возле здания министерства проходила антиамериканская акция. Митингующие несли плакаты с лозунгами против политики США.