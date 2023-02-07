Мэр Парижа предложила спортсменам из России выступить на Олимпиаде в команде беженцев

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На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам нужно выступить в составе команды беженцев, так как нейтральный статус «будет неприличным». Об этом во вторник, 7 февраля, заявила мэр Парижа Анн Идальго.

— Есть спортсмены — диссиденты. Они соревнуются по флагом команды беженцев. Выступление же под нейтральным флагом было последствием допинг-скандала. Я не сторонник этого варианта. Я бы сочла его совершенно неприличным, мы не будет делать вид, что ничего не происходит, — сказала она.

Идальго добавила, что она выступает против участия российских спортсменов в предстоящем состязании. В эфире радио France Info глава Парижа заявила, что это продолжится до тех пор, «пока идут военные действия».

26 января Идальго поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Тогда она заявила, «их не должны лишать возможности соревноваться».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.