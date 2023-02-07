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Приметы и советы

Генетически отредактированные животные могут появиться в России в 2023 году

Никита Худяков
Общество
Генетически отредактированные животные могут появиться в России в 2023 году
Фото: Unsplash

Разные виды генетически отредактированных животных могут появиться в России к концу нынешнего года. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила директор Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Эрнста Наталия Зиновьева.

— Мы развиваем технологии клонирования многовекторно, это не только крупный рогатый скот, но и овцы. В прошлом году в стране родился первый клонированный ягненок, это был первый в мире случай клонирования гибридного ягненка, — цитирует Зиновьеву агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что центр движется в направлении редактирования клеточных линий, которые используются для получения клонирования животных. По ее словам, технология генетического редактирования отработана на трех видах животных, а вскоре она будет поставлена на поток.

До этого доктор биологических наук Алексей Куликов рассказал «Вечерней Москве», смогут ли генетики «воскресить» исчезнувших животных. Так, птицы додо не умели летать и жили только на острове Маврикий. Его колонизация европейцами стала для пернатых приговором.

Всего за сотню лет додо были истреблены. Сейчас биотехнологическая компания собрала больше 150 миллионов долларов спонсорского финансирования на проект возрождения этого вида птицы.

Генетика Клонирование Животные Россия
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