Таролог предупредила о катастрофическом событии 11 февраля

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Недавними землетрясениями в Турции и ряде других стран катастрофы этого месяца не окончатся, уверена астролог и таролог Юлия Лифанова. Такие катаклизмы подтверждают приближение человечество к критической точке.

Землетрясения, объясняет таролог, произошли в полнолуние во Льве, а также на серединной точке между затмениями, а Луна и Солнце находятся в аспекте Большого креста к кармическим узлам. Лифанова пояснила, что это как раз время для выброса энергии, которая может сравниться с ядерной реакцией.

Следующее большое событие произойдет 11 февраля. Это будет последнее за 495 лет соединение Плутона и Меркурия в созвездии Козерога, передает слова Лифановой The FTimes.

До этого астролог Анна Лебеденко дала прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля. Она посоветовала проявлять тактичность и избегать волнений в это время.

Эксперт считает, что на этой неделе в отношениях парам важно обратить внимание на общие цели и интересы. Поспособствовать сближению и укреплению союза могут дружелюбные беседы, понимание и сочувствие.

Одиноким людям стоит присмотреться к своему окружению, чтобы не упустить счастье. В карьере необходимо проявить любознательность, тактичность и подвижность.