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Сергей Собянин: За два года планируем сделать собственную платформу для производства электромобилей

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин: За два года планируем сделать собственную платформу для производства электромобилей
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичное правительство планирует в течение двух лет создать собственную платформу электромобилей на базе завода «Москвич». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в процессе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство «Москвича» на базе бывшего производства Renault. Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили, — сказал он.

Глава города добавил, что большинство комплектующих для будущих автомобилей будет производиться в России, передает официальный сайт Кремля.

Владимир Путин 7 февраля провел встречу с Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие Москвы, отметив, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения.

В процессе мероприятия Собянин сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а объем инвестиций за последние пять лет увеличился вдвое.

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