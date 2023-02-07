Армения представила Азербайджану новые предложения о мирном соглашении

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Армения представила свои предложения о мирном соглашении Азербайджану и получила ответ. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

— Я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы, — сказал он.

Мирзоян напомнил, что в декабре 2022 года должна была состояться встреча с азербайджанской стороной в Москве. Однако вскоре она была отменена, сообщает РИА Новости.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В процессе диалога он подчеркнул важность осуществления Москвой необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.