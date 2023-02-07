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Автор стратегии по вторжению в Ирак заявил, что Пентагон водит за нос Зеленского

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Автор стратегии по вторжению в Ирак заявил, что Пентагон водит за нос Зеленского
Фото: president.gov.ua

Североатлантический альянс (НАТО) не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать Украину для ослабления России. Об этом во вторник, 7 февраля, написал американский офицер в отставке Харлан Ульман в статье для The Hill.

— Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может, даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом, — заявил политолог.

По его словам, даже при значительном увеличении поставок оружия ход конфликта не удастся изменить в краткосрочной перспективе, так как у США и НАТО недостаточно средств и сил.

Ульман добавил, что этот вариант потребует огромных вложений. Цена будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности Североатлантического альянса и США по оперативным поставкам.

До этого сообщалось, что многие представители Республиканской партии в Конгрессе США выступили за отказ Украины от части ее территорий в пользу России. Большая часть партии также считает, что Вашингтон делает «слишком много» для Украины.

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