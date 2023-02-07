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В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля.

— Сегодня прошла информация, что 22-го (февраля будет послание — прим. «ВМ»), — сказал депутат Госдумы Денис Парфенов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в ходе заседания также допустил, что послание состоится в этот день, передает РИА Новости.

В конце 2022 года Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом тогда глава государства не стал объявлять конкретную дату.

Путин отметил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях. Отвечая на вопрос по поводу отсутствия послания в прошлом году, глава государства заявил, что причиной тому послужила высокая динамика событий.

9 января сообщалось, что Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. При этом точная дата проведения мероприятия не была уточнена.

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