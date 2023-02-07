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Guardian: Причиной утечки данных о визите Зеленского в Брюссель могла стать конкуренция внутри ЕС

Александр Афонин
В мире
Guardian: Причиной утечки данных о визите Зеленского в Брюссель могла стать конкуренция внутри ЕС
Фото: flickr/statephotos

Причиной утечки информации о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель могла стать конкуренция между различными структурами ЕС. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила газета The Guardian.

Визит Зеленского был запланирован на 9–10 февраля, и информация об этом держалась в строжайшем секрете. Планировалось, что это позволит обеспечить безопасность украинского лидера.

Несмотря на секретность, в скором времени в итальянских СМИ появилась информация о поездке президента Украины. После этого данные «подтвердили» в Twitter-аккаунте Европейской народной партии.

Как отмечает издание, ситуация породила множественные споры в рядах госструктур ЕС. Это, в свою очередь, показывает соперничество институтов власти в стремлении продемонстрировать наибольшую солидарность с Украиной и поддержку Зеленскому, сообщает The Guardian.

Официальное приглашение Зеленского на саммит Евросоюза поступило накануне от главы Европейского совета Шарль Мишеля. Подробности о визите украинского лидера в Брюссель сообщаться не будут из соображений безопасности.

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