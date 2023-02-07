Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин вручил ежегодные премии Москвы в области физкультуры и спорта

Александр Афонин
Город
Собянин вручил ежегодные премии Москвы в области физкультуры и спорта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области физической культуры и спорта. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии во вторник, 7 февраля.

— Вы подготовили огромное количество спортсменов, заботитесь о развитии инфраструктуры спорта Москвы, продвигаете его, популяризируете. Благодаря вам во многом Москва является мировым спортивным городом, — сказал глава города.

Мэр поблагодарил лауреатов премии за проявленный ими труд и пожелал им успехов, здоровья и спортивного долголетия. Наград удостоились тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков, заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина, золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы баскетболистка Татьяна Овечкина и другие, передает агентство городских новостей «Москва».

13 января, в День российской печати, Сергей Собянин поздравил журналистов с профессиональным праздником и вручил премии представителям столичных СМИ. Награды за актуальные журналистские материалы, теле- и радиопередачи получили 28 человек.

Спорт Награждение Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте