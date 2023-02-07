Собянин вручил ежегодные премии Москвы в области физкультуры и спорта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области физической культуры и спорта. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии во вторник, 7 февраля.

— Вы подготовили огромное количество спортсменов, заботитесь о развитии инфраструктуры спорта Москвы, продвигаете его, популяризируете. Благодаря вам во многом Москва является мировым спортивным городом, — сказал глава города.

Мэр поблагодарил лауреатов премии за проявленный ими труд и пожелал им успехов, здоровья и спортивного долголетия. Наград удостоились тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков, заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина, золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы баскетболистка Татьяна Овечкина и другие, передает агентство городских новостей «Москва».

13 января, в День российской печати, Сергей Собянин поздравил журналистов с профессиональным праздником и вручил премии представителям столичных СМИ. Награды за актуальные журналистские материалы, теле- и радиопередачи получили 28 человек.