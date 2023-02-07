Ученые обнаружили под поверхностью Земли новый слой мантии

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Специалисты Техасского университета в Остине обнаружили в недрах нашей планеты новый слой частично расплавленной породы, который играет важную роль в тектонике плит. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

По словам экспертов, слой располагается более чем в ста километрах от поверхности планеты и является частью верхней мантии Земли, астеносферой. Она более пластична, чем соседние слои, и обладает пониженным уровнем вязкости, что дает возможность литосферным плитам перемещаться по ней.

Основной причиной пластичности ученые до этого считали расплавление породы, однако исследование показало, что расплав не оказывает заметного влияния на вязкость мантийных пород.

Низкая вязкость астеносферы в первую очередь приводит к тому, что скорость сейсмических волн в ней заметно падает, но нижняя граница этой зоны оставалась малоизученной. Ученые проанализировали сейсмические изображения мантии, получив полную карту астеносферы.

Благодаря этому они выяснили, что на глубине 150 километров наблюдается положительный градиент сейсмической скорости. Этот слой представляет собой основание астеносферы, где содержится частичный расплав.

24 января сообщалось, что исследование ученых из Китая И Яна и Сяодун Суна, согласно которому вращение земного ядра практически остановилось в последнее десятилетие, вызвало переполох в западных СМИ. В ходе исследования сейсмических волн, вызванных землетрясениями, эксперты пришли к выводу, что ядро нашей планеты в последнее десятилетие практически остановило свое вращение.