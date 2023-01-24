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Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ

Александр Афонин
Общество
Исследование о замедлении вращения земного ядра вызвало переполох в западных СМИ
Фото: Unsplash

Исследование ученых из Китая И Яна и Сяодун Суна, согласно которому вращение земного ядра практически остановилось в последнее десятилетие, вызвало переполох в западных средствах массовой информации.

В своей работе исследователи проанализировали результаты сейсмических волн, вызванных землетрясениями. По окончании работы они пришли к выводу, что ядро Земли в последнее десятилетие практически остановило свое вращение. Есть вероятность, что на текущий момент оно начинает вращаться в другую сторону.

Это событие разожгло множественные споры в СМИ. Эксперты начали дискуссию о влиянии земного ядра на происходящие на планете процессы.

— Изменения, которые они заметили, допустимы, хотя то, что происходит на самом деле, не так понятно, — написал профессор Джон Видейл в материале для Wall Street Journal.

Washington Post в свою очередь пишет, что полученные результаты заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля. А New York Times высказала мнение, что исследование звучит как подготовка «к блокбастеру, который разрушит мир», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в четверг, 26 января, рядом с Землей пролетит астероид 2023 BU диаметром около 5–6 метров. Небесное тело движется к планете, однако опасности для нее не представляет.

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