Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году

Фото: Минобороны РФ

Ракетный фрегат «Адмирал Головко», который на текущий момент проходит третий этап испытаний, войдет в состав Северного флота в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России во вторник, 7 февраля.

— Планируется, что в текущем году фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота, а корвет «Меркурий» пополнит состав Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Сейчас фрегат проходит третий этап испытаний в акватории Балтийского моря. Специалисты уже завершили проверку работы вооружения корабля, систем управления, средств связи и так далее.

На данный момент заводские сдаточные команды проводят маневренные и скоростные испытания, отметили на официальном сайте Минобороны.

4 января президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Он поблагодарил специалистов, которые разработали и осуществили серийное производство данного вооружения.

25 января в Минобороны сообщили, что экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». В рамках учений судно выполнило все поставленные задачи.