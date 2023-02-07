Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

Александр Афонин
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»
Фото: Pixabay

Некоторые российские пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом во вторник, 7 февраля, свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics.

Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно. Наибольшее число сообщений об ошибках поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани.

Позже в пресс-службе социальной сети подтвердили факт сбоя работы. На текущий момент специалисты завершают устранение неполадок, передает ТАСС.

Накануне аналогичная ситуация произошла с сервисами «Яндекса». Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

До этого некоторые пользователи сообщили, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе площадок Steam и Playstation Network.

Социальные сети ВКонтакте Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте