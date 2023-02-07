Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

Фото: Pixabay

Некоторые российские пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом во вторник, 7 февраля, свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics.

Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно. Наибольшее число сообщений об ошибках поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани.

Позже в пресс-службе социальной сети подтвердили факт сбоя работы. На текущий момент специалисты завершают устранение неполадок, передает ТАСС.

Накануне аналогичная ситуация произошла с сервисами «Яндекса». Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

До этого некоторые пользователи сообщили, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе площадок Steam и Playstation Network.