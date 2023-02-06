Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кратковременный сбой произошел в сервисах «Яндекса»

Александр Афонин
Общество
Кратковременный сбой произошел в сервисах «Яндекса»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В сервисах компании «Яндекс» произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downforeveryoneorjustme.

Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов компании, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома. Причина неполадок в настоящее время неизвестна.

Вскоре в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что сбой устранен, а сервисы работают в штатном режиме. У ряда пользователей, как уточняется, возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам компании, передает РБК.

До этого некоторые пользователи сообщили, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе Steam и Playstation Network.

Позже магазин приложений начал вновь функционировать в России после перебоев. При этом причины произошедшего не уточнялись.

Как рассказал «Вечерней Москве» эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, сбой в работе любых сервисов случается эпизодически. Бывает так, что у некоторых пользователей не работает одно приложение, при этом у других наблюдаются сбои в работе всех сервисов.

Россия Яндекс Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте