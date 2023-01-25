App Store вновь доступен в России после перебоев

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Магазин приложений App Store вновь функционирует в России после перебоев, длившихся примерно полчаса. Об этом стало известно в среду, 25 января.

При этом причины произошедших сбоев на данном этапе неизвестны.

До этого сообщалось, что некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России. Также сбои отмечаются в работе Steam и Playstation Network.

В декабре прошлого года столичные пользователи сообщили о сбоях в работе мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber, когда пытались вызвать такси. При попытке заказать такси в приложении «Яндекс Go» поиск ближайшей машины останавливается, а на экране появляется надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту». Спустя время неполадки были устранены.

В конце октября 2022 года по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера WhatsApp*. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.