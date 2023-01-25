Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

App Store вновь доступен в России после перебоев

Араз Салехов
Общество
App Store вновь доступен в России после перебоев
Фото: Depositphotos

Магазин приложений App Store вновь функционирует в России после перебоев, длившихся примерно полчаса. Об этом стало известно в среду, 25 января.

При этом причины произошедших сбоев на данном этапе неизвестны.

До этого сообщалось, что некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе IOS в России. Также сбои отмечаются в работе Steam и Playstation Network.

В декабре прошлого года столичные пользователи сообщили о сбоях в работе мобильных приложений «Яндекс Go» и Uber, когда пытались вызвать такси. При попытке заказать такси в приложении «Яндекс Go» поиск ближайшей машины останавливается, а на экране появляется надпись «Повторно заказать такси можно через одну минуту». Спустя время неполадки были устранены.

В конце октября 2022 года по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера WhatsApp*. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Работа Россия Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте