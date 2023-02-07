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Украинский генерал Ягун: ВСУ несут большие потери под Артемовском

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Украинский генерал Ягун: ВСУ несут большие потери под Артемовском
Фото: kyivcity.gov.ua

Украинские подразделения несут серьезные потери в боях под Артемовском. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун.

— В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили, — сказал военный.

Несмотря на это, Ягун добавил, что решение об отступлении ВСУ из Артемовска стратегически неудачно для бойцов, поскольку в таком случае вырастет риск «потери некоторых высот», передает РИА Новости.

До этого основатель частной военной компании «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные о человеческих потерях назвать не получится.

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