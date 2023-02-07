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Столичным школьникам рассказали в Музее Победы о фронтовых медсестрах

Александр Афонин
Город
Столичным школьникам рассказали в Музее Победы о фронтовых медсестрах
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошел открытый урок, где ученики 7–10-х классов школы Марьина Роща имени В. Ф. Орлова услышали истории врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 7 февраля.

— Участниками занятия стали ученики 7–10-х классов московской школы Марьина Роща имени В.Ф. Орлова, решившие в будущем связать свою жизнь с медициной. Урок состоялся в рамках программы «Школьный музей Победы», — говорится в сообщении.

В рамках занятия школьники узнали историю зарождения профессии сестры милосердия, о том, кто такая Флоренс Найтингейл, а также как появился красный крест на повязках, и о многом другом. После этого учащиеся приняли участие в состязании, где им предстояло решить кроссворд из 16 вопросов.

Сотрудники музея завершили урок практикумом, где юные москвичи показали навыки оказания первой помощи. После занятия они посетили экскурсии по экспозициям Музея Победы.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Всего в экспозиции представлено около 200 документов, фотографий, плакатов, картин и фронтовых зарисовок.

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