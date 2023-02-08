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Адвокат Лунев заявил о нарушении множества статей УК РФ в рехабе в Подмосковье

Юлия Курганова
Степан Жирнов

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Адвокат Лунев заявил о нарушении множества статей УК РФ в рехабе в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Вечером 29 января 19 пациентов сбежали из центра реабилитации «Шанс», который занимает три дома. Из которого сбежали — обыкновенный. По словам пациентов, еще есть два здания — «полумотивация», где могут применять физическую силу, и еще один дом, которым «всех пугают», — «полная мотивация». Там людей привязывают и избивают.

Так, Андрей (имя изменено), который побывал в доме «полумотивации», пожаловался в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» на постоянное моральное и психическое насилие.

— А однажды я получил стулом по голове за «непослушание», — сообщил он.

Все сбежавшие пациенты обратились к адвокату Даниилу Луневу. По его словам, все подобные реабилитационные центры в России являются незаконным бизнесом.

— Первая статья Уголовного кодекса, которую они нарушают, является 127 УК РФ — незаконное лишение свободы полностью дееспособного человека. Помимо этого, пациентам угрожают и оказывают психологическое давление на них, нарушая тем самым закон в рамках ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что сотрудники центра делают все, чтобы полностью «завладеть» своими пациентами. Например, они всячески ограничивают связь клиентов с их родственниками.

— Они рассказывают родителям о том, что их ребенок нуждается в срочной помощи, и пугают тем, что он скоро умрет, вводя последних в заблуждение. Тем самым они навязывают свои услуги, которые оплачиваются родителями исключительно наличными денежными средствами, — рассказал Лунев.

Также он утверждает, что всем клиентам РЦ «Шанс» в обязательном порядке показывались фильмы с ЛГБТ-пропагандой.

— Также несколько человек, фамилии и имена которых я на данный момент не могу называть, сообщили о том, что в полумотивационном центре «Саврасово», который является одним из домов РЦ «Шанс», содержатся несовершеннолетние дети, — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что уже обратился со своими клиентами в МВД с коллективным обращением. По его словам, на сегодняшний день к нему обратилось еще 10 человек с просьбой помочь написать заявление на центр и представлять их интересы. Помимо этого, адвокат подготовил обращение в Государственную думу.

Подробнее о том, что происходит в стенах рехаба в Подмосковье, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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