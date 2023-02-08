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Приметы и советы

Диетолог аль-Фати назвала лучший продукт для похудения

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог аль-Фати назвала лучший продукт для похудения
Фото: Pexels

Диетолог Мирна-аль-Фати сообщила, что ежедневное употребление чеснока снижает аппетит и помогает избавиться от лишнего веса. Она отметила, что в этом продукте содержится аллицитин, который ускоряет процесс жиросжигания.

— Чеснок снижает аппетит и является низкокалорийным продуктом, что также способствует похудению. Он помогает выводить токсины из организма, накапливающиеся в пищеварительной системе, — пояснила специалист.

Диетолог добавила, что употребление чеснока нужно сочетать с физическими нагрузками. Ведь без занятий спортом избавиться от лишних килограммов не получится, сообщается на портале Sayidaty.

Врач-эндокринолог Анна Шабалина перечислила семь шагов, которые помогут перейти к здоровому образу жизни. Эксперт посоветовала увеличить физическую нагрузку. Разнообразие активности благоприятно сказывается на настроении и помогает сбросить лишний вес. Необязательно ходить в тренажерный зал — можно записаться на танцы, больше гулять, ходить по лестнице вместо лифта.

Врачи Похудение чеснок
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