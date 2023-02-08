Психотерапевт Фомин объяснил, как справиться с тоской накануне дня рождения

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Синдром именинника является одной из наиболее легких форм депрессии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

— Прежде всего, печаль возникает в связи с тем, что человек, подводя итоги, осознает, что многие желания и мечты до сих пор не реализованы, а время безвозвратно потеряно, — пояснил он.

По словам Фомина, выбраться из этого состояния можно и без помощи специалиста. Достаточно написать на листке бумаге все то хорошее, что человек сделал за весь год своей жизни, и даже мелкие достижения. Это поможет осознать, что все не так мрачно, как может показаться.

Также психотерапевт советует выписать цели, которых человек хочет достичь в новом году своей жизни, чтобы к следующему дню рождения подойти с положительными эмоциями.

Синдром именинника — это состояние, которое испытывает каждый второй человек накануне своего дня рождения. Необъяснимая тоска и грусть возникают вместо радостного предвкушения праздника. Почему так происходит и чем это обусловлено, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.