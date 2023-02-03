«День рождения — грустный праздник»: что такое синдром именинника и почему он возникает

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Синдром именинника — это состояние, которое испытывает каждый второй человек накануне своего дня рождения. Необъяснимая тоска и грусть возникают вместо радостного предвкушения праздника. Почему так происходит и чем это обусловлено, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Что говорит наука?

Многих в детстве могла удивлять фраза: «День рождения — грустный праздник». Оказывается, чем старше человек становится, тем сильнее он чувствует грусть и подавленность перед началом личного нового года. Об этом рассказал в беседе с «ВМ» психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, синдром именинника — это один из вариантов смешанного настроения по примеру депрессии, но в более в легкой форме.

— Прежде всего, печаль возникает в связи с тем, что человек, подводя итоги, осознает, что многие желания и мечты до сих пор не реализованы, а время безвозвратно потеряно, — сказал Фомин.

Кроме того, человек склонен больше фиксировать внимание на неудачах, а не на победах и личных достижениях.

Исходя из этого же контекста, многие мужчины, достигнув сорока лет, начинают осознавать, что они не реализовались в жизни. У таких людей тоска и состояние синдрома именинника могут перерасти в нечто глобальное. Например, человек будет всеми силами пытаться «вернуть» молодость.

— Особенно хорошо это видно по некоторым мужчинам, когда они резко меняют свой гардероб, пытаясь в сорок лет подражать двадцатилетним. Покупают яркого цвета машины, например, красного, находят более молодую спутницу, — привел пример психотерапевт.

Фомин отметил, что помочь себе выбраться из этой «ложной депрессии» можно даже без помощи психолога или психотерапевта:

— Человеку достаточно сесть с листком бумаги и выписать все то хорошее, что он сделал за весь год своей жизни, за весь период сознательной жизни. Нужно указывать любое достижение, любую, даже мелкую победу. Это позволит осознать, что все не так мрачно, как может показаться.

Также следует написать, чего вы реально хотите достичь в новом году своей жизни, чтобы к следующему дню рождения подойти с положительными эмоциями.

День рождения — это опасно

В свою очередь московская яснознающая и ведьма Алена Полынь отметила, что день рождения — это самый опасный период в жизни человека.

— В день рождения заканчивается очередной цикл жизни человека и открываются так называемые «врата к роду», — пояснила она. — После этого ему требуется определенный период, чтобы зарядиться энергией на последующий год.

По словам ведьмы, в это время прошлое объединяется с настоящим и человек может оказаться на границе жизни и смерти.

— За месяц до дня рождения и спустя 40 дней после него многих действительно одолевает депрессивное состояние, — указала Полынь.

В это время человек теряет бдительность, для него увеличивается риск попасть в аварию, оказаться в эпицентре ЧП, иных опасностей, которые могут забрать его жизнь, заключила собеседница «ВМ».