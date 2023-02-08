Бесплатные экскурсии ко Дню российской науки подготовили в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы пройдут три бесплатные тематические экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг народа» ко Дню российской науки. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости смогут посетить кабинет ученого, медицинскую лабораторную и конструкторское бюро. Также в мультимедийных комплексах подготовили статьи, фотографии и документы, посвященные мобилизации науки для помощи фронту, новым разработкам и открытиям в различных отраслях, которые были сделаны в годы войны.

Москвичам расскажут о научных исследованиях как в тылу, так и в осажденном Ленинграде, а также о разработках военного времени, в частности об уникальном клее Назарова и знаменитом витаминном коктейле. Посетить экскурсии может любой желающий 8 февраля в 18:00 по предварительной регистрации.

В этот же день в честь праздника президент России Владимир Путин проведет церемонию вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых, а также примет участие в заседании совета по науке и образованию.