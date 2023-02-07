Путин вручит премии в области науки и инноваций 8 февраля в Кремле

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин 8 февраля проведет церемонию вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых, а также примет участие в заседании Совета по науке о образованию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 7 февраля.

— 8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин вручит в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и проведет заседание Совета по науке и образованию, — говорится в сообщении.

Премии удостоились пятеро лауреатов. В прошлом году они внесли значительный вклад в исследования нефтедобычи, океанологии, химического анализа и разработки испытаний для технических устройств.

В рамках заседания участники поднимут вопрос реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, отметили на официальном сайте Кремля.

До этого Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые помогают развивать гражданские инициативы. Исполнением поручения главы государства должно заняться Минобрнауки России.