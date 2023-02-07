Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин вручит премии в области науки и инноваций 8 февраля в Кремле

Александр Афонин
Общество
Путин вручит премии в области науки и инноваций 8 февраля в Кремле
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин 8 февраля проведет церемонию вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых, а также примет участие в заседании Совета по науке о образованию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 7 февраля.

— 8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин вручит в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и проведет заседание Совета по науке и образованию, — говорится в сообщении.

Премии удостоились пятеро лауреатов. В прошлом году они внесли значительный вклад в исследования нефтедобычи, океанологии, химического анализа и разработки испытаний для технических устройств.

В рамках заседания участники поднимут вопрос реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, отметили на официальном сайте Кремля.

До этого Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые помогают развивать гражданские инициативы. Исполнением поручения главы государства должно заняться Минобрнауки России.

Награждение Владимир Путин Наука Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте