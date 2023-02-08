Власти Японии заявили, что позиция страны по островам южной части Курил не изменится

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Изменения позиции японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, не стоит ожидать. Об этом в среду, 8 февраля, заявил действующий глава японского правительства Фумио Кисида.

По словам премьер-министра, позиция руководства страны заключается в определении принадлежности «четырех островов» (острова южной части Курил — прим. «ВМ») и продолжении переговоров о заключении мирного договора.

— И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится, — поделился политик.

Японская сторона продолжит переговоры с российскими властями на основе всех достигнутых к настоящему времени договоренностей, цитирует Кисиду ТАСС.

Накануне японский премьер-министр заявил, что Токио желает заключить мирный договор с Москвой, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что страны спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны не смогли решить курильский вопрос.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, согласится ли Россия на условия Японии и возможно ли заключение мирного договора между странами.