Политолог Светов объяснил, что мешает России и Японии заключить мирный договор

Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить с Россией мирный договор. Основным требованием японцев является переход под их управление нескольких островов. О том, согласится ли Россия на условия Японии и возможно ли заключение мирного договора между странами, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Он подчеркнул, что между Японией и Россией есть давние территориальные споры.

— Все японские премьер-министры разными словами говорят одно и то же: отдайте нам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, и на этом подпишем мирный договор. Они добиваются выполнения своей голубой мечты. Нынешний премьер-министр сделал это заявление на очередном мероприятии, которые в Японии проводятся в годовщину, как они это называют, «оккупации» островов. В Японии есть часть общественности, которая мечтает о возврате островов, — рассказал эксперт.

По словам политолога, в Японии еще со времен Хрущева сложилось впечатление, что мирный договор «позарез нужен» именно СССР. Советские политики вселяли в японцев уверенность, что со временем они смогут вернуть острова. Во время президентства Ельцина японцы надеялись, что им отдадут хотя бы два острова, уточнил Светов.

Россия не намерена передавать южные Курильские острова Японии, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Мы включили в Конституцию положение о том, что не отдадим Японии земли. В той части земного шара мы считаем свои границы сформированными. Сейчас эта тема закрыта, и мы к этому относимся совершенно спокойно и равнодушно. Подпишут этот договор или нет — отношения будут строиться, исходя из иных позиций, — уверен эксперт.

Если бы Япония получила южную часть Курильских островов, российскому флоту закрыли бы выход в океан, заметил политолог. Кроме того, Япония дала американцам согласие на размещение новых баз и ракет среднего радиуса действия на своей территории. Подобные разрешения нужны для обеспечения прикрытия в случае войны за Тайвань. Если бы Россия отдала острова, ее могли бы уже сейчас начать шантажировать ракетами, пояснил политолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что мирный договор должен быть подписан с учетом того, что Япония проиграла Вторую мировую войну, подписала капитуляцию и согласилась с провозглашенными тогда результатами капитуляции. В них входили Сахалин и Южные Курилы, резюмировал политолог.

Во вторник, 7 февраля, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна хотела бы заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между государствами.

— В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, — поделился он.

Одновременно с этим в Японии проходят акции за возвращение «северных территорий».