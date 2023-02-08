Капремонт дома 1927 года постройки завершился на Малой Бронной улице

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Малая Бронная улица, 16 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда был приведен в порядок дом № 16 на Малой Бронной улице, который построили в 1927 году по индивидуальному проекту. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков уточнил, что для специалистов первостепенной задачей было сохранение «первозданной красоты» здания. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы объекта, после чего были подобраны нужные материалы и технологии.

Особое внимание мастера уделили обновлению фасада дома. Они восстановили нижние части балконных плит, а в местах общего пользования установили новые пластиковые окна.

В процессе капремонта крыши они заменили сплошной настил слоя обрешетки, старую кровлю разобрали, а устаревшие покрытия сменили на современные. Кроме того, специалисты фонда оградили кровлю новыми перилами.

Большой объем работ был проведен в рамках этапа восстановления подъездов старинного дома. Мастера оштукатурили и окрасили стены стойкими к износу красками, а также восстановили поверхности лестничных ступеней.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизм с элементами неоклассики.