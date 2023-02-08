Поощрение для оплаты парковки появилось на сайте «Миллион призов»

Фото: Unsplash

На сайте «Миллион призов» появилось новое поощрение для оплаты столичных парковок. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С помощью приложения «Парковки России» горожане смогут пополнить парковочный счет, используя баллы сайта «Миллион призов». Для этого необходимо скачать или обновить приложение, а профили «Парковок России» и mos.ru должны быть привязаны к одному номеру телефона. Баллы поступят автоматически, передает официальный сайт мэра Москвы.

В приложении «Парковки России» также появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

Более 320 тысяч раз москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре в 2022 году. Чат-бот ответит на вопросы касательно автовокзалов, велосипедов и самокатов, а также подскажет, куда эвакуировали автомобиль. В нынешнем году специалисты продолжат пополнять базу знаний Александры.