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Бочкарев оценил готовность эстакады через Волгоградский проспект на одном из южных участков МСД

Лейла Алиева
Город
Бочкарев оценил готовность эстакады через Волгоградский проспект на одном из южных участков МСД
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Эстакада основного хода через Волгоградский проспект на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы Московского скоростного диаметра (МСД) готова почти на 80 процентов. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эстакада основного хода длиной около 1,5 километра расположена над Шоссейной и Люблинской улицами, путями Курского направления Московской железной дороги и Волгоградским проспектом. Здесь предусмотрено трехполосное движение в каждую сторону. Возведены все 22 опоры, завершены работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений, — рассказал он.

По словам генерального директора акционерного общества «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на данном участке специалисты строят еще два съезда. На первом, который протянется от Волгоградского проспекта до основного хода МСД, в настоящее время укрепляют и устанавливают металлоконструкции пролетного строения, а на втором — с Волгоградского проспекта на МСД в сторону области — рабочие монтируют главные балки под укрепление, пишет официальный сайт мэра Москвы.

12 января новый участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина ввели в эксплуатацию. Он был включен в состав Юго-Восточной хорды, его протяженность составила примерно 1,7 километра.

Строительство Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр (МСД)
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