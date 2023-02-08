Бочкарев оценил готовность эстакады через Волгоградский проспект на одном из южных участков МСД

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Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Эстакада основного хода через Волгоградский проспект на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы Московского скоростного диаметра (МСД) готова почти на 80 процентов. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эстакада основного хода длиной около 1,5 километра расположена над Шоссейной и Люблинской улицами, путями Курского направления Московской железной дороги и Волгоградским проспектом. Здесь предусмотрено трехполосное движение в каждую сторону. Возведены все 22 опоры, завершены работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений, — рассказал он.

По словам генерального директора акционерного общества «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на данном участке специалисты строят еще два съезда. На первом, который протянется от Волгоградского проспекта до основного хода МСД, в настоящее время укрепляют и устанавливают металлоконструкции пролетного строения, а на втором — с Волгоградского проспекта на МСД в сторону области — рабочие монтируют главные балки под укрепление, пишет официальный сайт мэра Москвы.

12 января новый участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина ввели в эксплуатацию. Он был включен в состав Юго-Восточной хорды, его протяженность составила примерно 1,7 километра.