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Главархив опубликовал альбом с фотографиями ученых ко Дню российской науки

Араз Салехов
Город
Главархив опубликовал альбом с фотографиями ученых ко Дню российской науки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главное архивное управление столицы опубликовало новый фотоальбом «Наука в России» в честь Дня российской науки. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На многих снимках запечатлены профессора, академики и студенты Императорского Московского технического училища и Императорской Санкт-Петербургской академии наук, — говорится в материале.

Так, например, на кадрах фигурируют физиологи Иван Сеченов и Иван Павлов, математики Федор Слудский и Николай Шапошников, а также многие другие ученые. Также в альбоме можно встретить фотографии советского периода: на фотокартинках запечатлены сотрудники Главного ботанического сада Академии наук СССР в оранжерее и в лабораториях, а также специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого столичный Главархив опубликовал электронную книгу «Из истории народного образования в Москве. 1803–1917». Выпуск книги приурочен к 220-летию со дня выхода указа Александра I об учреждении учебных округов.

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