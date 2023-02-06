Главархив опубликовал электронную книгу об истории народного образования в России в XIX–ХХ веках

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Главархив Москвы в честь 220-летия со дня выхода указа Александра I об учреждении учебных округов опубликовал электронную книгу «Из истории народного образования в Москве. 1803–1917». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 6 февраля.

— В книге рассказывается о работе школ, народных училищ, гимназий и частных пансионов до революции 1917 года, а также о знаменитых выпускниках учебных заведений, — говорится в сообщении.

Кроме того, в книге собраны этапы реформирования среднего образования в 1860–1870 годах. Пользователям расскажут о развитии образования на рубеже XIX–ХХ веков, в том числе о появлении женского образования в России.

Книга «Из истории народного образования в Москве. 1803–1917» доступна в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», она появилась в разделе «Библиотека», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно столичный Главархив подготовил книгу к 80-летию окончания Сталинградской битвы. В ней собраны материалы личного характера — воспоминания свидетелей тех событий, имеющие огромную историческую ценность для потомков.

До этого в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство». В основу сюжета легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.