Москва выставила на торги участок для строительства магазина в деревне Ильино

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Новой Москве на территории деревни Ильино планируется строительство магазина, в связи с этим столичные власти проведут торги, в которых смогут принять участие инвесторы. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В первом квартале 2023 года город выставит на аукцион по аренде земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров в деревне Ильино поселения Роговского Троицкого административного округа, — поделился он.

Максимальная площадь магазина составит около 500 квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, выставляемый на торги участок примыкает к дороге, которой активно пользуются жители деревни. В связи с этим востребованность магазина будет на высоком уровне.

6 февраля Гаман сообщил, что на территории бывшей промзоны в районе Западное Дегунино собираются построить спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Участок на вышеуказанной территории разыграют на торгах. Подать заявку на аукцион можно до 2 марта, подведение итогов запланировано на 13 марта.