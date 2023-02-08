Вирусолог Альтштейн назвал основные причины смерти при гриппе

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Гриппозная пневмония, а также хронические заболевания дыхательных путей и диабет являются основными причинами летального исхода при заражении гриппом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, летальный исход при гриппе бывает достаточно редко. Основной причиной смерти пациента является гриппозная пневмония.

— Грипп дает целый ряд осложнений. Однако к летальному исходу они приводят нечасто. Смертность при гриппе существенно ниже 0,1 процента. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония. В основном ей подвержены пожилые люди, — заверил Альтштейн.

Кроме того, высокая смертность от гриппа наблюдается у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, диабетом и болезнями сердца. Эти факторы увеличивают вероятность летального исхода, предупредил специалист.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн перечислил симптомы заражения гриппом B. Как считает вирусолог, симптомы у гриппа B такие же, что и при вирусе гриппа A. Отличить его по клиническим проявлениям невозможно. Только лабораторные тесты показывают, какой это вирус гриппа — A или B.

Ученый подчеркнул, что симптомы могут проявиться через два-три дня после заражения. Заболевание обычно длится около четырех-семи дней.