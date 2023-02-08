Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два павильона под кафе выставили на торги в парке «Сокольники»

Лейла Алиева
Город
Два павильона под кафе выставили на торги в парке «Сокольники»
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Два павильона под строительство кафе в парке «Сокольники» выставили на торги. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Павильоны уже установлены: они располагаются в разных частях парка рядом с прогулочными дорожками, спортивными площадками и живописными местами. Принять участие в торгах могут представители малого и среднего бизнеса, договоры с победителями будут подписаны на пять лет, — рассказал он.

Первый павильон площадью 380 квадратных метров расположен на Фонтанной площади парка. Объект поделен на два зала — с барной стойкой и производственными зонами для сотрудников.

Второй находится в живописной части парка около Нижнего Майского пруда, его площадь составляет 285 квадратных метров. Он также разделен на зал для посетителей и хозяйственный блок. Заявки на участие в торгах можно подать до 22 февраля, а электронные аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг» 1 марта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще один участок выставили на торги в Новой Москве на территории деревни Ильино под строительство магазина. Уточняется, что максимальная площадь объекта составит около 500 квадратных метров.

Район Сокольники торг Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте