Два павильона под кафе выставили на торги в парке «Сокольники»

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Два павильона под строительство кафе в парке «Сокольники» выставили на торги. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Павильоны уже установлены: они располагаются в разных частях парка рядом с прогулочными дорожками, спортивными площадками и живописными местами. Принять участие в торгах могут представители малого и среднего бизнеса, договоры с победителями будут подписаны на пять лет, — рассказал он.

Первый павильон площадью 380 квадратных метров расположен на Фонтанной площади парка. Объект поделен на два зала — с барной стойкой и производственными зонами для сотрудников.

Второй находится в живописной части парка около Нижнего Майского пруда, его площадь составляет 285 квадратных метров. Он также разделен на зал для посетителей и хозяйственный блок. Заявки на участие в торгах можно подать до 22 февраля, а электронные аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг» 1 марта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще один участок выставили на торги в Новой Москве на территории деревни Ильино под строительство магазина. Уточняется, что максимальная площадь объекта составит около 500 квадратных метров.