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Глава МЧС РФ поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

Араз Салехов
В мире
Глава МЧС РФ поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей
Фото: пресс-служба Совфеда

В Турцию необходимо отправить дополнительную группировку спасателей. С таким поручением выступил глава МЧС РФ Александр Куренков в среду, 8 февраля.

— Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей, — говорится в материале.

На текущий момент идут подготовительные работы для отправки спасателей в зону чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал МЧС России.

До этого самолет МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи вылетел в пострадавший от землетрясения Иран. В груз входит все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция. Сам инцидент произошел 28 января.

В начале февраля разрушительной силы землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, его жертвами стали 6234 человека. В общей сложности ранеными оказались 37 011 граждан.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что такое афтершоки и почему они происходят. По словам эксперта, афтершок — это процесс, который приводит землю в состояние равновесия.

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