Самолет МЧС России вылетел в пострадавший от землетрясения Иран

Фото: МЧС России

Самолет МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи вылетел в пострадавший от землетрясения Иран. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что само землетрясение произошло 28 января на северо-западе иранского государства.

— Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства РФ будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн, — говорится в сообщении.

В груз входит все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция, сообщает ТАСС.

Российские спасатели также прибыли в зону землетрясений в Турцию. Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

В начале февраля разрушительной силы землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции, его жертвами стали 5894 человек. В общей сложности ранеными оказались 34 810 граждан.

Помимо этого, стихия распространилась и на сирийское государство. Из-за природного катаклизма там погибли 1250 человек, пострадали 2050.