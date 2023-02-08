Количество погибших при землетрясении в Сирии выросло до 1250 человек

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Число погибших в Сирии при землетрясении, которое произошло в понедельник, 6 февраля, увеличилось до 1250 человек. Об этом сообщил в среду, 8 февраля, министр здравоохранения республики Хасан аль-Габаш.

Он также уточнил, что еще 2050 пострадавших были доставлены в больницы.

— Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются, — цитирует Хасана аль-Габаша ТАСС.

Красный Крест оценил количество погибших при землетрясении в Сирии в 1,5 тысячи человек. Но даже эта цифра будет только увеличиваться, заявил 7 февраля, глава делегации Международной федерации Красного Креста в Сирии Мадс Бринч Хансен.

Российские спасатели также прибыли в зону землетрясений в Турцию. Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что происходит на данный момент в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».