Сейсмолог Гуляев допустил возможность небольшого землетрясения в Петербурге

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Сейсмолог, старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев не исключил возможности небольшого движения земной коры на территории Санкт-Петербурга.

Эксперт отметил, что вероятность землетрясений в Петербурге очень мала. В том случае если подземные толчки в городе все-таки произойдут, они будут неопасны для населения. Также Петербургу не грозит опасность цунами.

— Культурная столица находится в более спокойной зоне. Если городу что-то грозит из водных стихий, то это наводнение, — рассказал Гуляев в комментарии «Невским новостям».

Ранее старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков сообщил, что землетрясения в Турции повлияли на сейсмическую активность только этого региона, передает ИА «НСН».

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «ВМ», что такое афтершоки и почему они происходят.